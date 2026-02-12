Prevé Cocentro incremento del 40% en ventas por San Valentín

La presidenta de Cocentro Chihuahua, Claudia Portillo, informó que comerciantes del primer cuadro prevén un incremento de hasta el 40 por ciento en sus ventas con motivo del Día de San Valentín.

Explicó que, aunque no se cuenta con una cifra exacta sobre la derrama económica que se podría generar, estiman que el comportamiento comercial será similar al del año pasado.

Portillo señaló que esta temporada beneficia principalmente a ciertos giros comerciales como bares, restaurantes, cafés, florerías, hoteles y tiendas de regalos, los cuales suelen registrar mayor demanda durante estas fechas.

Destacó que, al celebrarse este año el 14 de febrero en sábado, existe la expectativa de que el fin de semana impulse aún más la actividad económica en el centro de la ciudad.

Asimismo, mencionó que varios establecimientos ya comenzaron a promocionar ofertas y paquetes especiales para atraer clientes, principalmente en bares y restaurantes, que han difundido sus promociones a través de redes sociales. Por su parte, tiendas de ropa y regalos también manejan descuentos, además de prever un aumento en la venta de artículos tradicionales como peluches, arreglos florales y detalles alusivos a la fecha.

Finalmente, reiteró que los sectores que históricamente registran mayor beneficio durante esta celebración son restaurantes, bares y hoteles ubicados en la zona centro.