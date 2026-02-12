Acerca Diputada diferentes apoyos a colonias del Distrito 15

La diputada local por el Distrito 15, Joss Vega, se mantiene recorriendo las diferentes colonias a las que representa con el objetivo de escuchar a la ciudadanía y atender las necesidades e inquietudes que tienen, fortaleciendo a su vez las comunidades en las que habitan.



Durante su visita en la colonia Tierra y Libertad, Vega Vargas atendió diversas solicitudes que las y los colonos le externaron en materia de seguridad en la colonia, seguridad vial, limpieza de las áreas, fortalecimiento del tianguis y del Club del Abuelo, entre otras.



Por su parte, la Legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) realizó la entrega de 40 apoyos alimentarios y 40 cobijas a las personas en situación vulnerable; a su vez, se comprometió a desarrollar un recorrido junto al director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas.



De la misma manera, visitó la colonia Vallarta, especialmente a las y los adultos mayores que acuden al CEDEFAM para hacer lo propio entregando 35 apoyos alimentarios y 35 cobijas, y atendiendo las diferentes gestiones que le externaron.



Vega Vargas, acudió igualmente a la colonia Los Mezquites con el objetivo de hacer la entrega de una silla de ruedas para la señora Ramona, quien atraviesa por diferentes temas de salud y cuyos familiares se acercaron a la Diputada para solicitarle apoyo.

