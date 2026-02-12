Anuncia Cultura primera fecha del proyecto “ Telón Cerrado”

La directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, anunció la primera fecha del proyecto escénico “Chihuahua, Telón Cerrado”, iniciativa que busca acercar al público a las compañías teatrales locales a través de una experiencia más íntima dentro del Teatro de la Ciudad.

La primera función se realizará el 18 de marzo, con un costo de 200 pesos por boleto. Parte de lo recaudado será destinado a que niñas y niños de escasos recursos puedan vivir la experiencia de asistir al Teatro de la Ciudad.

Bencomo informó que, hasta el momento, se cuenta con la participación de cinco compañías locales seleccionadas, las cuales tendrán presentaciones programadas entre los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio.

La funcionaria explicó que este proyecto surge del trabajo conjunto entre la coordinación del Teatro de la Ciudad y diversas agrupaciones teatrales, con el objetivo principal de permitir que el público viva el teatro desde una perspectiva distinta, directamente desde el escenario.

“Muchas compañías presentan obras en espacios independientes o foros pequeños, pero también desean experimentar lo que representa presentarse en el Teatro de la Ciudad, con toda su infraestructura. Esta iniciativa permite justamente eso: vivir la experiencia completa desde el escenario”, señaló.

A diferencia del formato tradicional, las obras se desarrollarán literalmente sobre el escenario del recinto, lo que permitirá una interacción más cercana entre actores y espectadores, quienes podrán apreciar de manera directa la escenografía, el montaje y el trabajo actoral.

Este modelo ya se realiza en la Ciudad de México y ahora se adapta a Chihuahua como una propuesta innovadora para fortalecer la oferta cultural y ampliar la convivencia entre creadores y asistentes.

La función inaugural estará a cargo de la Compañía Los Tradicionales, con la puesta en escena “Cuerdas”, obra de Bárbara Colio bajo la dirección de Daniel Derat.

Finalmente, se informó que las funciones están contempladas inicialmente para realizarse un miércoles de cada mes, con la expectativa de ampliar la programación conforme crezca la respuesta del público, además de mantener una cartelera activa y constante en el Teatro de la Ciudad.