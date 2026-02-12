Tras investigación, agentes municipales detienen a posible autor de robo en una vivienda del sur de la ciudad

Un joven de 22 años de edad fue detenido por policías municipales de la Subdirección de Investigación que lo localizaron con varios artículos al parecer obtenidos luego de cometer un robo en una vivienda del fraccionamiento Los Álamos, ubicado al sur de la ciudad.

El probable responsable fue identificado como Brayan Andrés F. R. y se le detuvo por parte de agentes de la Unidad de Atención a Robo de Casa Habitación, UARC, en la calle Puerta del Real de la colonia Puerta Savona la tarde del miércoles, cargando una mochila similar a la reclamada por la víctima con algunos de sus artículos en el interior.

Tanto los artículos como el presunto autor fueron trasladados a la comandancia Sur para documentar la detención y ponerlo luego a disposición del Ministerio Público con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situacion legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.