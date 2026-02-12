Olson rinde su informe y refrenda su compromiso con Chihuahua

El diputado Carlos Olson presentó su Informe de Resultados, donde destacó parte del trabajo realizado en gestión social y en el Congreso del Estado, reafirmando su compromiso con las familias de Chihuahua.

Durante su mensaje, subrayó que ha gestionado más de 24 millones de pesos en pavimentación y recarpeteo, así como más de 12 millones de pesos para la canalización del Arroyo Las Galeras, obra que beneficia a más de 300 familias y fortalece la infraestructura en zonas vulnerables.

En el ámbito social, recordó el apoyo de 10 mil hamburguesas solidarias, iniciativa que permitió canalizar apoyos en salud, educación y deporte para miles de personas del Distrito 17.

En materia legislativa, resaltó la presentación de la Ley de los Dos Corazones, en defensa de la vida, así como la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia, orientada a generar oportunidades reales para mujeres que sostienen solas sus hogares.

Olson señaló que estos son solo algunos de los apoyos e iniciativas impulsadas desde su encargo, y reiteró que continuará trabajando por la vida, la familia y las libertades, colocando siempre a las familias de Chihuahua en el centro de su labor pública.