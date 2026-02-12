Transporta Gobierno Municipal más de mil 400 estudiantes de la zona rural a sus escuelas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, invitan a las y los alumnos de la zona a rural a sumarse a las rutas escolares, las cuales transportan diariamente a mil 473, estudiantes de los diferentes niveles educativos de la zona rural del municipio hasta sus escuelas, incluso llega a la Universidad Autónoma de Chihuahua Campus 2 y otras de la zona urbana.

Actualmente se cuenta con 32 camiones que realizan recorridos adaptados a las necesidades de cada comunidad, brindando diariamente transporte seguro a mil 473 estudiantes: 876 de primaria, 400 de secundaria, 195 de preparatoria y dos de universidad.

Este servicio representa una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes puedan continuar sus estudios, acercándolos a sus escuelas y contribuyendo a su desarrollo académico y personal.

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso de seguir impulsando la educación como una herramienta que transforma vidas, convencido de que apoyar a las y los estudiantes es también fortalecer a las familias y al futuro de nuestra comunidad.

Para más información sobre las rutas escolares, o para integrarse a ellas, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural, ubicadas en calle Cuarta y Ochoa número 3608, colonia Santa Rosa, o bien comunicarse al teléfono 072 en la extensión 2112 con línea directa al Departamento de Organización de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.