Alerta Policía Cibernética por fraudes o estafas amorosas en línea

La Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al establecer relaciones personales a través de internet, ante el incremento de fraudes conocidos como estafas amorosas, una modalidad de delito en la que los delincuentes utilizan perfiles falsos para engañar emocionalmente a sus víctimas y obtener beneficios económicos.

Este tipo de estafa suele iniciar en redes sociales, donde los estafadores generan rápidamente un vínculo afectivo, ganan la confianza de la víctima y posteriormente solicitan dinero, transferencias, regalos, tarjetas electrónicas o información personal, bajo distintos pretextos como emergencias médicas, problemas legales o supuestas inversiones.

La Policía Cibernética advierte que una manera muy común de realizar este fraude es que los pactan supuestos encuentros, sin embargo, de último momento les solicitan apoyo económico por una emergencia o problemas económicos, por lo cual las autoridades piden están muy atentos y evitar ser víctima.

Por ello, se recomienda a la población:

• Verificar la autenticidad de los perfiles y desconfiar de historias demasiado perfectas o que generen urgencia.

• No compartir información personal, financiera o bancaria con personas conocidas únicamente en línea.

• Desconfiar de quienes solicitan dinero o favores económicos, sin importar el vínculo emocional que aparenten.

• Evitar enviar fotografías íntimas o documentos oficiales.

• Reportar perfiles sospechosos y denunciar cualquier intento de fraude.La corporación reitera que los servicios de la Policía Cibernética están al servicio de la comunidad y son totalmente gratuitos y de manera confidencial, si se requiere un servicio, pueden comunicarse al 614 -442-73-00 extensión 3214.