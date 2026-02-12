Maru Campos participa en reunión virtual sobre estrategia nacional contra el sarampión

La gobernadora Maru Campos participó en una reunión virtual encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se abordó la estrategia nacional de vacunación para hacer frente al sarampión.

En la sesión, se reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Salud de Chihuahua durante los últimos meses a través de los cercos sanitarios, las campañas de vacunación masiva y la estrategia integral implementada en los 67 municipios contra la enfermedad.

Durante su intervención, Maru Campos enfatizó la importancia de que las autoridades estatales involucren en dicha estrategia a toda la estructura gubernamental con la Secretaría de Salud a la cabeza, sumado el trabajo de las secretarías de Educación, Cultura, Pueblos y Comunidades Indígenas, Desarrollo Integral de la Familia, Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social.

Hizo hincapié en la estrategia utilizada para contener el brote de la enfermedad en la Sierra Tarahumara, así como en los campos agrícolas de la entidad donde se tiene un alto flujo de trabajadores en situación de movilidad.

El Gobierno del Estado reiteró el compromiso de mantener la coordinación con la Federación para proteger la salud de las familias chihuahuenses.