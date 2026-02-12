Municipio brindó conferencias de protección de datos personales

Con el objetivo de garantizar el manejo ético, seguro y transparente de la información de la ciudadanía, la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos brindó dos conferencias para funcionarios de la administración municipal y estudiantes de la UACH en temas de protección de datos personales.

La primera conferencia fue para 100 funcionarios, a fin de reforzar conocimientos en el manejo de información ciudadana, para que las familias tengan más certeza de que cuidan sus datos personales de la mejor manera y con ello, consolidar a Chihuahua como un referente en la materia.Por otro lado, más de 200 estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) recibieron la conferencia magistral “Protección de Datos Personales en la Era Digital”, impartida por el especialista Rodrigo Santisteban Maza, donde se destacó la relevancia de proteger la información personal en entornos digitales, así como los riesgos asociados al uso de tecnologías y plataformas virtuales.

Esta doble jornada fue en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que se conmemora cada 28 de enero, y es parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y uso responsable de las herramientas digitales.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de proteger uno de los activos más valiosos de la ciudadanía: su identidad y su privacidad, contribuyendo a la construcción de una sociedad más informada y segura.