Señala De la Peña trasfondo político en bloqueos del Centro

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, sugirió que detrás de las recientes manifestaciones y cierres viales en el primer cuadro de la ciudad podría existir una agenda política, al advertir coincidencias entre las demandas de la organización Retén Ciudadano y posturas expresadas por legisladores de Morena en Ciudad Juárez.

La mañana de este jueves, integrantes de Retén Ciudadano realizaron un bloqueo sobre la calle Aldama, frente a Palacio de Gobierno, donde además colocaron un ataúd con la leyenda “el diálogo está muerto”, en señal de protesta por temas relacionados con el transporte público y la Secretaría de Hacienda.

De la Peña afirmó que su responsabilidad como funcionario es garantizar la atención a los usuarios y preservar la seguridad en el servicio de transporte, por encima de cualquier interés partidista. Indicó que el Gobierno del Estado mantiene disposición para escuchar planteamientos, pero aseguró que no recibió solicitud formal de diálogo por parte del grupo manifestante.

Los inconformes señalaron que en movilizaciones previas no hubo acercamiento de autoridades estatales, lo que motivó la nueva protesta en el Centro de la ciudad.

El secretario general reiteró que la administración estatal privilegiará el orden y la atención institucional a las demandas ciudadanas, al tiempo que llamó a evitar acciones que afecten a terceros mediante bloqueos en vialidades principales.