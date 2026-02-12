Entrega Gobierno del Estado 35 toneladas de alimentos en lo que va de 2026.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), entregó 35 toneladas de frijol y maíz en lo que va de 2026, como parte de la estrategia de atención a la temporada invernal, en beneficio de mil 650 familias.

Sumado a lo anterior, se distribuyeron mil 700 chamarras y mil 600 cobijas en distintos municipios para atender a comunidades en condición de vulnerabilidad.

Los apoyos se llevaron a San Francisco de Borja, Gran Morelos, Carichí, Balleza, Ocampo, Temósachic y Guerrero.

La jornada más reciente tuvo lugar en Yepachi, municipio de Temósachic, donde se dispersaron 300 cobijas y 300 chamarras, así como 300 paquetes de maíz y frijol, que en conjunto suman 6 toneladas de alimento.

En el evento estuvieron presentes Omar Caleb, alcalde de Temósachic; Gilberto Baeza, secretario de Salud; Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, acompañados de otras autoridades locales.