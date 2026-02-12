HomeLocalEntrega Gobierno del Estado 35 toneladas de alimentos en lo que va de 2026.
Entrega Gobierno del Estado 35 toneladas de alimentos en lo que va de 2026.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), entregó 35 toneladas de frijol y maíz en lo que va de 2026, como parte de la estrategia de atención a la temporada invernal, en beneficio de mil 650 familias.

Sumado a lo anterior, se distribuyeron mil 700 chamarras y mil 600 cobijas en distintos municipios para atender a comunidades en condición de vulnerabilidad.

Los apoyos se llevaron a San Francisco de Borja, Gran Morelos, Carichí, Balleza, Ocampo, Temósachic y Guerrero.

La jornada más reciente tuvo lugar en Yepachi, municipio de Temósachic, donde se dispersaron 300 cobijas y 300 chamarras, así como 300 paquetes de maíz y frijol, que en conjunto suman 6 toneladas de alimento.

En el evento estuvieron presentes Omar Caleb, alcalde de Temósachic; Gilberto Baeza, secretario de Salud; Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, acompañados de otras autoridades locales.

