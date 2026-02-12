Inicia Municipio trabajos de excavación para nueva lateral del periférico de la Juventud.

Forma parte del proyecto de construcción de la Gaza de Incorporación.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, inició los trabajos de excavación para la nueva lateral del periférico de la Juventud, como parte del proyecto de construcción de la Gaza de Incorporación que unirá la avenida Teófilo Borunda y el periférico de la Juventud.

Esta obra forma parte del reordenamiento del paisaje urbano y tiene como objetivo mejorar la circulación vehicular en una de las zonas con mayor tránsito de la ciudad, brindando traslados más ágiles y seguros para las familias.

Las labores con maquinaria pesada se desarrollan en las isletas ubicadas entre el lateral del periférico de la Juventud y el boulevard Ortiz Mena. Asimismo, se realizaron sondeos para la localización de líneas de agua potable en la zona. De manera simultánea, continúan los trabajos de trazo y niveles de zapatas, excavación de estribo y labores de taller.

Cabe señalar que estas acciones se llevan a cabo en horarios de menor afluencia vehicular para reducir afectaciones, manteniendo habilitado en su totalidad el tránsito, priorizando la seguridad de conductores y peatones que circulan por el área.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos colocados en la zona de trabajo, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios son permanentes.