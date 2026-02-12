Celebra DIF Estatal Chihuahua el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El DIF Estatal y el Museo Semilla celebraron el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con una jornada de divulgación científica que incluyó conferencias tipo TED, talleres, exhibiciones, demostraciones tecnológicas y un duelo amistoso de robótica.

Más de 500 estudiantes de diversas instituciones de la capital participaron en el evento “Mujeres que hacen posible la Ciencia”, para visibilizar el rol de ellas en este ámbito, fomentar vocaciones y acercar el conocimiento de forma interactiva a toda la comunidad.

En un trabajo conjunto con la asociación “X+ Mujeres en las Ciencias A. C.”, se impartieron ponencias a cargo de las científicas chihuahuenses Susana Aideé González Chávez, Magdalena Riestra Caraveo y Mercedes Bermúdez Cortés.

La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, recordó a mujeres cuyas historias son ejemplo de valentía, que deben servir como motivación a las niñas y mujeres de Chihuahua, para descubrir su potencial.

“Stephanie Kwolek inventó el material para chalecos antibalas, Mary Anderson el limpiaparabrisas, Josephine Cochrane el lavavajillas y Marion Donovan los pañales desechables. Y qué decir de Marie Curie, quien descubrió la radiactividad, aisló el polonio y el radio, ganó dos Premios Nobel y es pionera en radioterapia”, expresó.

Galván Antillón agradeció a las facultades de Medicina, de Ciencias Químicas y de Odontología, a la Liga Astronómica de Chihuahua, el Minilaboratorio CIMAV y al Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), por su contribución para la realización de este evento.

Como parte de las actividades se realizó un duelo STEM entre los equipos Mech Rams y Adelitas STEAMex, estas últimas, ganadoras del Premio Connect en el Torneo Nacional First Tech Challenge (FTC) en CDMX.

“Felicito y agradezco a Adelitas por inspirar a niñas y jóvenes en el camino de las ciencias”, enfatizó Galván Antillón.

Al evento acudieron además el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns; la directora de X+ Mujeres en las Ciencias A.C., Karla Susana Bernal y el director del Museo Semilla, David Borjas Meléndez.