Revisión interna tras muerte de menor en el hospital Infantil

Luego del fallecimiento de Ángel Ramón Julián Baiza, niño ódami de cinco años de edad, en el Hospital Infantil de Chihuahua, la Secretaría de Salud del Estado anunció una revisión interna a los mecanismos de atención, particularmente en lo referente al uso de intérpretes para familias que no hablan español.

El titular de la dependencia, Gilberto Baeza Mendoza, informó que se analizarán los protocolos vigentes para garantizar que la comunicación con pacientes y familiares de comunidades indígenas sea clara y efectiva. Reconoció que durante el proceso pudo haberse presentado alguna dificultad en la interacción con la madre del menor, quien no domina el español.

El pequeño fue trasladado desde la Sierra Tarahumara en estado delicado y, pese a recibir atención médica especializada, su condición se complicó hasta derivar en su fallecimiento. De manera extraoficial, se ha mencionado que el padecimiento estaría relacionado con tuberculosis, enfermedad con incidencia en algunas zonas serranas.