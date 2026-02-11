Aprueban regidores dictámenes que beneficiarán a los chihuahuenses

En sesión ordinaria de Cabildo, las y los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron diversos dictámenes que impactarán de manera directa en la calidad de vida de las y los chihuahuenses, al fortalecer la seguridad pública, impulsar el desarrollo económico y reforzar el cuidado de los animales de compañía.

En materia de desarrollo económico, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Regidores de Fomento Económico relativo a las Reglas de Operación del programa “Vende tu Proyecto”, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento del municipio mediante incentivos a proyectos de personas emprendedoras. Este programa fomentará actividades productivas de alto valor agregado, promoverá la generación de empleos y ofrecerá esquemas de asesoría y acompañamiento para fortalecer negocios ya establecidos, así como para impulsar el autoempleo y la creación de empresas formales.

Las reglas establecen que la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad emitirá las convocatorias correspondientes, y que los apoyos podrán ser de hasta 30 mil pesos para proyectos de nueva creación y para el fortalecimiento de negocios existentes.

Por otro lado, la Comisión de Regidores de Hacienda y Planeación presentó y logró la aprobación del proyecto Construcción del Centro de Protección Animal, el cual será financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM) para el ejercicio fiscal 2026, con una inversión de 34 millones de pesos. Este centro especializado permitirá fortalecer las acciones de cuidado, atención y protección de los animales de compañía en la ciudad.

Asimismo, se aprobó la ampliación del contrato O.M.-L.P.-55/2024 relativo al arrendamiento de vehículos para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el fin de incrementar el parque vehicular destinado a labores de patrullaje. Con esta ampliación se sumarán 46 unidades tipo SUV Explorer Police Interceptor, para alcanzar un total de 200 patrullas en operación, medida que permitirá reforzar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta en las colonias de la ciudad.