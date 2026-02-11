Muere James Van Der Beek, actor de Dawson’s Creek, a los 48 años

fuente. UNIVISION

El actor James Van Der Beek murió a los 48 años la mañana de este 11 de febrero, dio a conocer su familia.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, escribieron sus seres queridos en un comunicado vía Instagram.

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, concluyeron.