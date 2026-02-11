Las versiones sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso

fuente: excelsior

Las versiones sobre el cierre del espacio aéreo en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, chocan. Por un lado, funcionarios del gobierno de Trump acusan la presencia de drones del crimen organizado; por otro, existen señalamientos sobre una falta de comunicación entre el Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte, publicó que la suspensión de vuelos desde el Aeropuerto de El Paso ocurrió para “abordar una incursión de un cártel con drones”.

Sostuvo que la amenaza fue neutralizada, por lo que dejó de representar un riesgo para los vuelos comerciales y se levantaron las restricciones al espacio aéreo civil, una medida que no se veía desde los atentados a las Torres Gemelas.

La versión ‘oficial’ recibió el respaldo de Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos. Durante su comparecencia en el Congreso, comentó que militares trabajaban para derribar supuestos drones de cárteles.

“Los drones de carteles están siendo atrapados por nuestro Ejército, eso es lo que todos deberíamos cuidar ahora mismo: proteger Estados Unidos”, comentó desde el Congreso.

La versión ‘no oficial’ sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso, pero que medios confirman

En contraste, medios de comunicación contradicen la versión de los funcionarios estadounidenses. Supuestamente el cierre del espacio aéreo de El Paso fue a los planes del Pentágono para probar un láser para derivar drones utilizados por los cárteles mexicanos, dijeron fuentes a la agencia AP.

Esto causó fricción con la FAA, que quería garantizar la seguridad aérea comercial y las dos agencias buscaron coordinarse, según dos de las personas.

A pesar de una reunión programada para finales de este mes para tratar el tema, el Pentágono quiso probarlo, lo que llevó a la FAA a cerrar el espacio aéreo. No quedó claro si el láser se desplegó finalmente.

Supuestamente, “a principios de esta semana, se utilizó tecnología para derribar lo que parecían ser drones extranjeros. El material volador resultó ser un globo de fiesta”, contaron fuentes a la periodista Jennifer Jacobs.

Por último, cerca de concluir la comparecencia de Pam Bondi en el Capitolio, se aclaró que el cierre temporal del espacio aéreo de El Paso no tuvo relación con drones de cárteles mexicanos que violaran el espacio aéreo, sino con una falta de comunicación entre la FAA y el Pentágono, consenso que se integró al expediente y que la fiscal general de Estados Unidos no refutó.

Pese a esta información confirmada por diversos medios, Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte, no eliminó su publicación sobre una supuesta amenaza del crimen organizado ni emitió alguna aclaración al respecto.