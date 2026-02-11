Localizan objeto con apariencia de artefacto explosivo en la colonia Nueva España

Personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano localizó un objeto con apariencia de artefacto explosivo en un parque de la colonia Nueva España, mientras realizaba labores de limpieza en el cruce de las calles Virreinato y Galeana.

Al detectar el objeto, los trabajadores municipales dieron aviso inmediato a las autoridades correspondientes, por lo que al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la SEDENA, quienes se encargaron de aplicar el protocolo correspondiente y asegurar el área.

Tras la revisión por parte del personal especializado y en apego a los procedimientos establecidos, elementos de SEDENA determinaron que el objeto se trataba de un encendedor con forma de granada de mano, descartándose cualquier riesgo para la población.

El Gobierno Municipal reitera el llamado a la ciudadanía a no manipular objetos sospechosos y reportarlos de inmediato al número de emergencias 9-1-1, para que sean las autoridades competentes quienes atiendan la situación de manera segura y oportuna.