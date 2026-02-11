Instruye Bonilla elaborar reformas legales tras muerte del canino Vico

El alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza giró un oficio ante el cabildo para instruir la elaboración de iniciativas de reforma y/o creación de ordenamientos jurídicos, luego de los hechos en los que perdió la vida el elemento canino “Vico” el pasado 6 de febrero.

La instrucción surge también, a raíz de la inquietud manifestada por la Asociación Civil Cat Family, que solicitó la implementación de acciones para prevenir y sancionar este tipo de hechos.

De acuerdo con el documento, se trabajará en propuestas legales que otorguen mayores facultades a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de atender casos de violencia como el ocurrido y garantizar que quienes cometan este tipo de infracciones sean sancionados conforme a la ley.

La iniciativa busca fortalecer el marco normativo en materia de protección animal, además de establecer mecanismos más claros de actuación para las autoridades competentes.

“Con estas acciones, el Gobierno Municipal pretende avanzar en medidas que eviten la repetición de hechos similares y refuercen la protección de los animales en el municipio”.