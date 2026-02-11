Andrea Chávez siempre ha estado en campaña: secretario

El secretario general de Gobierno del Estado, Santiago De la Peña Grajeda, aseguró que la senadora Andrea Chávez “siempre ha estado en campaña”, al ser cuestionado sobre la versión de que la legisladora podría solicitar licencia a su cargo en abril para regresar a Chihuahua.

Durante una entrevista, se le planteó al funcionario su opinión sobre la eventual separación del cargo de la senadora, ante la difusión de lonas con su imagen en distintos puntos del estado.

“Si va a pedir licencia para hacer campaña, yo creo que la campaña ya la estaba haciendo; lo que faltaba era la licencia”, expresó De la Peña. No obstante, añadió que se trata de una determinación que corresponde exclusivamente a la propia legisladora. “Finalmente esto tendrá que ser una decisión de carácter personalísimo”, puntualizó.

En otro tema, el secretario fue consultado sobre el anuncio de un nuevo programa federal de rehabilitación carretera. Al respecto, señaló que espera que en esta ocasión sí se concrete, ya que —dijo— acciones similares han sido anunciadas desde 2019 sin que se reflejen mejoras sustanciales en la entidad.

“Ojalá y este año sí nos llegue”, comentó, al advertir que las condiciones de las carreteras federales en Chihuahua comienzan a ser nuevamente alarmantes.

De la Peña distinguió entre la situación de las vías federales y las estatales, estas últimas —aseguró— con mejores condiciones gracias a la inversión y mantenimiento realizados por el Gobierno del Estado.

Agregó que cualquier programa adicional, como el denominado “bachetón” o el uso de maquinaria especializada para rehabilitación, será bien recibido, al subrayar que Chihuahua, por ser el estado más grande del país, requiere respaldo de la Federación para mantener en óptimas condiciones su red carretera.