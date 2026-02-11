Beneficia Municipio a más de 5 mil habitantes con la llegada de Alumbrado LED a la colonia Aeropuerto

Para mejorar la seguridad y calidad de vida de 5 mil 300 vecinos de la colonia Aeropuerto, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano finalizó con la modernización del alumbrado público de tecnología LED en esta zona, con una inversión aproximada de 1 millón 300 mil pesos.

En total se sustituyeron 253 luminarias antiguas de vapor de sodio por lámparas de última tecnología tipo LED, las cuales ahora iluminan a la colonia Aeropuerto con una luz blanca, potente y de calidad.

La colonia Aeropuerto de une a las más de 760 colonias que ya cuentan alumbrado moderno, entre las que resaltan Cerro de la Cruz, Revolución, Panamericana, Riberas del Sacramento, Pacífico, Rinconadas de Oriente, Romanzza, Granjas Cerro Grande, Valle de la Madrid, Paseos de Chihuahua, Lomas Karike, Infonavit Nacional, Saucito; por recordar algunas.

Es de mencionar que, esta modernización se está realizando con recursos 100% municipales, además de que las luminarias son producidas en México y cuentan con 10 años de garantía.

Con estas acciones el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reafirma el compromiso con las y los ciudadanos de hacer de Chihuahua una capital de trabajo y resultados.

La Dirección de Mantenimiento Urbano, invita a los capitalinos a realizar sus reportes por fallas en el sistema del alumbrado público mediante el Centro de Respuesta Ciudadano (CRC) en el número 072 o bien en la aplicación “Marca el Cambio”, misma que es muy fácil y amigable de usar.