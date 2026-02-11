Participa DSPM en Jornadas por la Paz la zona oriente

Distintas áreas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), participaron en las Jornadas por la Paz, evento convocado por el Gobierno Federal, y en el que participaron diversas corporaciones de los tres niveles, con la finalidad de acercar sus servicios a las familias chihuahuenses.

Despliegue operativo, Operaciones Aéreas, Justicia Cívica, Policía Cibernética entre otros departamentos de la corporación municipal, estuvieron presentes en la jornada que se desplegó en la colonia Punta Oriente, en donde tuvieron la oportunidad de platicar con los vecinos sobre las distintas opciones con las que cuenta la DSPM para brindar espacios más seguros.

Además, se dieron recomendaciones de como la ciudadanía puede implementar medidas de prevención para cuidarse y proteger su patrimonio, así como la disposición de las salas de mediación de Justicia Cívica en donde se pueden llegar a acuerdos en caso de tener conflictos vecinales.

De esta manera, la coordinación con otras corporaciones como Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Agencia Estatal de Investigación y el Ayuntamiento de Aquiles Serdán, permite mantener proximidad social y ofrecer a las familias entornos más seguros.