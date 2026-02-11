Ingresos por Predial en enero superan expectativas y fortalecen programas municipales

La Tesorería Municipal Amanda Cordova, informó que la recaudación del Impuesto Predial en el primer mes del 2026 ha registrado resultados positivos, superando las metas establecidas y consolidándose como una de las principales fuentes de financiamiento para programas sociales, obra pública y equipamiento urbano.

De acuerdo con información proporcionada por Amanda Córdova, la Ley de Ingresos contempla para este 2026 un ingreso por Predial de 1,575 millones de pesos, lo que representa un incremento del 19 por ciento en comparación con lo recaudado en 2025.

Tan solo en el mes de enero, la meta de recaudación era de 886 millones de pesos; sin embargo, se logró un ingreso de 1,049.7 millones, superando el objetivo en 183 millones de pesos, equivalente a un 21.2 por ciento por encima de lo proyectado, lo que representa el 67 por ciento de lo que se espera recaudar en todo el año.

En cuanto al destino de los recursos del Predial, la Tesorería detalló que estos se canalizan principalmente a apoyos al deporte, la cultura, la niñez y la salud, con una inversión de 469.20 millones de pesos, así como a obra pública y equipamiento urbano, que recibirán 431.10 millones.

Otros rubros relevantes incluyen programas y apoyos sociales a grupos vulnerables, seguridad pública, medio ambiente, promoción turística, fideicomisos y presupuesto participativo.

Córdova explicó que estos resultados han sido posibles gracias a una estrategia operativa eficiente durante el periodo de cobro, que incluyó la participación de 300 empleados municipales capacitados, la habilitación de 16 puntos de cobro con 64 cajas, así como el pago en línea a través del portal del municipio y el Tesochat vía WhatsApp.

También se integraron instituciones bancarias y tiendas de autoservicio, además de opciones como autopago y meses sin intereses.

Para los meses de febrero y marzo, la Tesorería recordó que continúan los incentivos para los contribuyentes, con un descuento del 8 por ciento en febrero y del 4 por ciento en marzo, además de convenios de pago de hasta 24 meses para quienes presentan rezago, y la opción de pago bimestral para quienes no puedan cubrir el total del año.

Finalmente, destacó que la respuesta ciudadana ha sido clave para fortalecer las finanzas públicas y permitir que los recursos del Predial se traduzcan en mejores servicios y obras para la comunidad.