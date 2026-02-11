Convocan a marcha pacífica en Chihuahua en memoria de mineros

Organizaciones y miembros de la comunidad minera convocaron a una marcha pacífica bajo el lema “Los mineros estamos de luto”, con el objetivo de rendir homenaje a compañeros fallecidos y a todas las personas desaparecidas.

El acto busca reunir tanto a trabajadores del sector minero como a la ciudadanía en general, en un ejercicio de memoria, solidaridad y exigencia de justicia.

La movilización se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, el sábado 14 de febrero a las 11:00 horas, teniendo como punto de reunión la Glorieta de Pancho Villa.

De acuerdo con la convocatoria, el recorrido avanzará por la Avenida Universidad hasta la Plaza del Ángel.

Se invita a las y los asistentes a participar de manera pacífica y portar casco, camisa blanca o chaleco, como símbolos de unidad y respeto.

La marcha se presenta como un acto conmemorativo y de conciencia social, destacando el luto que vive el sector minero y la necesidad de no olvidar a quienes han perdido la vida o permanecen desaparecidos.