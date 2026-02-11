Estados Unidos suspende vuelos alrededor de El Paso, Texas, durante 10 días.

UNOTV

La FAA ordenó este lunes la suspensión de todos los vuelos en la zona de El Paso, Texas, del 10 al 20 de febrero; aerolíneas piden verificar estatus de vuelos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una restricción temporal de vuelos (TFR, en inglés) que suspende todas las operaciones aéreas hacia y desde El Paso, Texas, incluyendo los comerciales, de carga y de aviación general.

La medida entró en vigor el 10 de febrero a las 23:30 hora local y permanecerá activa hasta el 20 de febrero a las 23:30 hora local, afectando a miles de pasajeros y operaciones logísticas en la región fronteriza.

¿Qué implica la suspensión de vuelos en El Paso?

De acuerdo con la FAA, la orden prohíbe cualquier despegue o aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de El Paso durante el periodo establecido. La restricción aplica a aerolíneas comerciales, vuelos de carga y aeronaves privadas, lo que significa una interrupción total del tráfico aéreo regular.

Las autoridades recomendaron a los viajeros comunicarse directamente con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos, posibles cancelaciones, reprogramaciones o reembolsos. Las compañías aéreas han comenzado a notificar a los pasajeros afectados mediante correo electrónico y aplicaciones móviles.

Impacto para pasajeros y comercio

La suspensión temporal podría generar afectaciones en la movilidad regional y en las cadenas de suministro, ya que El Paso es un punto estratégico para el comercio entre Estados Unidos y México. La interrupción de vuelos de carga podría retrasar envíos y operaciones logísticas clave.

Especialistas en transporte aéreo señalan que este tipo de restricciones de la FAA suelen implementarse por razones de seguridad o circunstancias extraordinarias. Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente las causas específicas de la medida.