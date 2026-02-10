Municipales ejecutan orden de aprehensión contra probable abusador sexual

Mediante orden de aprehensión, agentes de la Policía Municipal efectuaron la detención del probable responsable de abuso sexual en contra de una mujer de 31 años, en hechos cometidos el pasado mes de noviembre de 2025 y a los cuales se les dio seguimiento tras una investigación de la Unidad Especializada en Delitos de Género.

El detenido lleva por nombre Carlos Vicente G. Y., de 31 años, y según la información de la víctima, el día 30 de noviembre se encontraba en una reunión junto con otra pareja en un lugar ubicado cerca del periférico Francisco R. Almada y salió del lugar para abordar su vehículo pero el probable responsable salió enseguida y la obligó a abordar el suyo donde cometió el abuso sexual.

Posteriormente, personal de la UEDG inició una investigación coordinada con la Fiscalía General del Estado, auxiliados por la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua, mediante la cual obtuvieron suficientes datos de prueba para identificar, ubicar y detener en la calle Antonio Nebrija de la colonia R. Almada, mediante la orden de aprehensión, al ya mencionado quien quedó a disposición de la FGE con el fin de dar seguimiento a su caso.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.