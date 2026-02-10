Transita con cuidado, Municipio continúan con limpieza en puentes de La Cantera

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, continúa con labores nocturnas de limpieza en dos puentes de la avenida La Cantera en dos intersecciones con las avenidas: Río de Janeiro y Washington.

En esta segunda etapa se estará trabajando en el sentido de sur a norte iniciando a la altura de la Río de Janeiro, en un horario nocturno de 9:00 de la noche a 3:00 de la mañana de domingo a jueves; iniciando hoy martes 10 de febrero.

Es de mencionar que personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano permanecerá en el sitio, debidamente uniformado y con el equipo necesario para garantizar condiciones seguras de circulación.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar la señalización preventiva y planear sus traslados con anticipación durante el periodo de trabajos.