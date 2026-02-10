Este domingo función de Lucha Libre con causa a beneficio del cáncer infantil: Municipio

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), recuerda que este domingo 15 de febrero a las 12:00 pm en el Gimnasio del Deporte Adaptado, será la gran función de Lucha Libre con causa.

Este evento tiene como objetivo apoyar la lucha contra el cáncer infantil, promoviendo la solidaridad y la participación comunitaria. Para asistir, las y los interesados podrán obtener su boleto a cambio de una despensa, la cual será destinada a esta noble causa, misma que puedes entregar en las instalaciones del IMPAS.

La cartelera incluye una exhibición de alumnos de Lucha Libre CUU, además de encuentros entre destacados luchadores locales y nacionales. La función estelar contará con la participación de Eddy Maceyra, Camaleón Jr. y Kabuky, quienes se enfrentarán a Chicano Omega y Bory Ornelas, garantizando un espectáculo lleno de emoción para toda la familia.

La entrega de despensas para el canje de boletos se realizará en las instalaciones de IMPAS en la calle Cuarta número 2007, Zona Centro, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la salud, el deporte y las causas sociales, para impulsar las acciones que fomentan la convivencia familiar y el apoyo a quienes más lo necesitan.