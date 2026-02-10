Encabeza Bonilla ceremonia de aniversario de la Fuerza Aérea

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, encabezó la ceremonia conmemorativa por el CXI aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 13.

Durante el acto oficial, autoridades castrenses destacaron el papel fundamental de la Fuerza Aérea en la defensa de la soberanía nacional, así como su intervención en labores de auxilio a la población, atención de emergencias y apoyo en situaciones de desastre natural.

En su mensaje, el alcalde capitalino reconoció la disciplina, vocación de servicio y profesionalismo de las y los integrantes de esta institución, subrayando su contribución permanente a la seguridad del país y a la coordinación con las autoridades civiles.

La ceremonia incluyó honores a la bandera, pase de lista y mensajes alusivos a la historia de la Fuerza Aérea Mexicana, fundada el 10 de febrero de 1915, así como una reseña sobre su evolución y fortalecimiento operativo a lo largo de más de un siglo.

Al evento asistieron mandos militares, representantes de los tres órdenes de gobierno y personal castrense destacado en la región, quienes refrendaron su compromiso de mantener el trabajo conjunto para preservar la paz y la seguridad.

La Base Aérea Militar número 13 es una instalación estratégica en el norte del país, desde donde se realizan operaciones de vigilancia aérea, seguridad y apoyo a tareas de protección civil.