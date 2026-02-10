Rinden homenaje a Vico, agente del k9 caído en cumplimiento de su deber

El alcalde Marco Bonilla y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), encabezada por el comisario Julio César Salas González, rindieron homenaje al elemento canino “Vico”, quien falleció tras atender un reporte de violencia familiar en la colonia El Fresno, la noche del pasado jueves.

Durante el homenaje, el director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, expresó su profundo pesar por la pérdida del binomio canino, a quien calificó como un servidor público ejemplar y un compañero leal para su manejador.

“Su partida nos duele profundamente porque Vico no solo fue un policía canino, fue un servidor público ejemplar en todo momento, y sobre todo un compañero leal para su manejador”, señaló.

Salas destacó la relevancia de los binomios K9 dentro de la corporación, al precisar que su labor contribuye de manera importante en detenciones, aseguramiento de armas y drogas, además de fortalecer la eficacia operativa en materia de seguridad pública.

Como ejemplo, recordó los seis años de servicio de Vico, tiempo en el que dejó una huella significativa en la seguridad de las familias chihuahuenses, participando en múltiples intervenciones donde se lograron retirar armas y sustancias ilícitas de las calles. Asimismo, colaboró en labores de guardia, protección, prevención e incluso en acciones que evitaron que personas atentaran contra su propia vida.