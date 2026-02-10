Hallan a mineros reportados como ausentes en Moris

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que fueron localizados en buen estado de salud los cinco trabajadores de una mina en el municipio de Moris que habían sido reportados como no localizables la tarde del martes.

El subsecretario del Estado Mayor, Luis Aguirre, detalló que la alerta se generó luego de que los empleados no arribaran en el horario acostumbrado a su punto de destino, lo que motivó la preocupación de compañeros y familiares, quienes notificaron la situación a las autoridades alrededor de las 20:00 horas.

Tras recibirse el aviso, corporaciones de seguridad activaron un operativo de revisión y recorridos en la zona para verificar su paradero. Horas más tarde, los cinco mineros fueron ubicados sin presentar lesiones ni signos de violencia.

El funcionario explicó que, una vez confirmada su localización, los trabajadores fueron acompañados por personal de seguridad hasta la base de la mina donde prestan sus servicios, dando por concluido el operativo.

Aguirre precisó que no existen indicios de que los mineros hayan sido privados de la libertad, y subrayó que el incidente obedeció únicamente a un retraso atípico en su traslado, descartando cualquier hecho delictivo.

La SSPE reiteró que se mantiene atenta ante cualquier situación de riesgo y llamó a la población a reportar de inmediato cualquier eventualidad que genere preocupación por la integridad de personas en zonas remotas.