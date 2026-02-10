Inauguran Nueva Unidad de Peritos en Distrito Bravos

En un paso decisivo hacia la modernización y transparencia del sistema de justicia, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través de su Órgano de Administración, encabezó la inauguración oficial de la Unidad de Peritos Judiciales en el Distrito Bravos.

Este nuevo organismo surge como respuesta a la necesidad de agilizar los procesos en las materias laboral, familiar y civil, garantizando que la asignación de peritos expertos sea un proceso eficiente, ético.

La puesta en marcha de esta Unidad se dio en el marco de una gira de supervisión pot los juzgados civiles y familaires, liderada por la presidenta del Órgano de Administración, Karla Reyes Orozco, acompañada por las comisionadas Judith Ávila Burciaga, Minerva Correa Hinojosa y Luisa Márquez Picard, así como el magistrado José Luis Chacón, las magistradas Adriana Salcido, Nancy Sánchez, y Angélica Mendoza.

“Nuestra prioridad es reorganizar las instalaciones bajo una visión de servicio público y acceso equitativo.

La Unidad de Peritos es una pieza clave para proyectar una imagen transparente ante la sociedad”, señaló la presidenta del OAJ, Karla Reyes Orozco.

Durante el recorrido, se enfatizó que la recuperación y redistribución de espacios físicos incluyendo áreas que se encontraban en desuso desde antes de la pandemia, tiene como objetivo principal:

Agilizar los servicios judiciales:

Reduciendo tiempos de espera en trámites críticos.Atender las necesidades de los usuarios sobre costos elevados en copias certificadas y actualizaciones de oficios de pensión alimenticia.

Además de frecer instalaciones adecuadas tanto para el personal judicial como para la ciudadanía.

Como parte de la visión humanista de esta administración, las autoridades visitaron el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), donde se anunciaron proyectos de infraestructura recreativa.

El plan incluye la creación de una cancha deportiva y la mejora de áreas verdes con pasto en rollo para mitigar los efectos climáticos, buscando que las convivencias entre niñas, niños y sus familias se desarrollen en entornos dignos y saludables.

Con estos avances el Poder Judicial del Estado de Chihuahua reafirma su compromiso con una justicia cercana y eficiente en Ciudad Juárez, fortaleciendo la confianza ciudadana a través de resultados tangibles y una administración transparente y responsable de sus recursos.