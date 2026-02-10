Así fue el debut de Donovan Carrillo

El patinador mexicano Donovan Carrillo inició su camino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con una presentación cargada de carisma y técnica en el Programa Corto. Bajo los acordes de “Hip Hip Chin Chin”, el “Niño de Oro” saltó al hielo como el quinto patinador en el orden de salida, buscando asegurar un lugar entre los 24 mejores que avanzarán a la final por las medallas.

Durante los 2 minutos y 40 segundos de su rutina, Carrillo ejecutó con precisión sus siete movimientos obligatorios, destacando un sólido triple Lutz que encendió los ánimos de los compatriotas presentes en la arena.

Al finalizar, el jalisciense obtuvo una calificación de 75.56 puntos, un resultado que lo mantiene en la pelea por el pase al Programa Libre y que celebró frente a las cámaras con un emotivo: “Los sueños se hacen realidad”.

Aunque su clasificación aún depende de los resultados del resto de los competidores, el debut de Donovan reafirma su lugar como el referente histórico del patinaje artístico en México, siendo apenas el segundo nacional en alcanzar esta justa tras Riccardo Olavarrieta.

De lograr mantenerse en el grupo de los 24 finalistas, el representante mexicano volverá a la pista el próximo viernes 13 de febrero a las 12:00 horas (tiempo del Centro de México), día en que se definirán los podios olímpicos.