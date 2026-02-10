Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico en Olímpicos de Invierno.

ESPN

El mexicano recibió sus primeros aplausos al conseguir una puntuación de 75.56 en el programa corto y volverá a competir el viernes.

México tendrá por segunda edición consecutiva representación en la final el Patinaje Artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno y de nuevo será Donovan Carrillo quien debutó en los juegos de Milano-Cortina 2026 y lo hizo con el pie derecho.

El patinador mexicano realizó su presentación con lo Juegos Olímpicos de Invierno con el tema ‘Hip Hip Chin Chin’ en donde buscará colocarse en los primeros 24 lugares que otorgan el pase al Programa Libre y lo consiguió. Ahora su meta es superar la posición 24 que consiguió hace cuatro años.

La presentación del ‘Niño de Oro’ incluyó siete movimientos en donde los más sobresaliente fue su Triple Lutz consiguiendo una puntuación de 75.56, un puntaje que le da probabilidades de clasificar.

“Los sueños sí se hacen realidad”, dijo el propio Donovan Carrillo hacia las cámaras luego de finalizar su primera actuación en Milano-Cortina 2026.

La fina, con el Programa Libre que se llevará a cabo el próximo viernes 13 a las 12:00 de México (13:00 ET) con los mejores 24 lugares.

Irrumpe el grito de México desde Milán en apoyo a Donovan

El patinador mexicano Donovan Carrillo ha cautivado al público, que viaja largas distancias para verlo competir en los Juegos Olímpicos en Milán.

La arena de patinaje artístico en Milán es el escenario para el inicio de la competición individual masculina de la disciplina en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El primer mexicano de la delegación azteca en entrar en actividad en la justa fue el patinador Donovan Carrillo, un atleta que ha enamorado al público.

Se vivió un momento sumamente emotivo cuando Carrillo fue presentado. Las banderas mexicanas ondeaban en distintas partes de la grada y el grito de “México, México” se hizo presente.

“Estoy sumamente emocionado. Tuve la oportunidad de conocer a sus papás en la semana y de hecho me regalaron esta camiseta de Donovan que traigo puesta para apoyarlo”, dijo Oscar, aficionado mexicano desde Milán.

“Cuando supe que él iba a estar aquí, dije tengo que ir a apoyar a mi compatriota” compartió Itzel, aficionada mexicana que viajó a Italia para ver a Donovan. “La principal razón que estoy aquí es porque es un chico que inspira en positivo”, agregó.

Los padres de Donovan, Diana Suazo y Adolfo Carrillo, también están presentes en la arena con toda la emoción de ver a su hijo en acción.

“Estoy muy nervioso, pero a la vez contento y sé que lo hará excelente” comentó el señor Adolfo a ESPN Deportes.

El joven de 26 años, quien fue abanderado de la delegación, está compitiendo en sus segundos Juegos Olímpicos, luego de su debut en Beijing 2022.

La historia de Donovan ha cautivado el corazón de los mexicanos, sobre todo por su resiliencia de abrirse camino en un deporte que no es popular en México y donde el acceso a pistas de hielo es prácticamente nulo.

“Es impresionante cómo de estar entrenando en una pista de un centro comercial ha podido llegar tan lejos, sin recursos, sin tantos apoyos”, compartió Dulce, quien es de la Ciudad de México viviendo en Milán.

Donovan inició su camino olímpico desde Milán en el programa corto del patinaje artístico en la rama varonil individual donde recibió un puntaje de 75.56 por su interpretación.