Nuevo secuestro en Sinaloa: sustraen a cinco hombres y liberan mujer con signos de tortura.

Por Noemí López

Un nuevo episodio de secuestro se suma a la ola de violencia en Sinaloa con la privación de la libertad de seis personas, esta vez en la carretera que conecta Los Mochis con Villa Ahome, al norte del estado. Hasta el momento cinco de los hombres sustraídos siguen desaparecidos mientras que una mujer que los acompañaba fue liberada con signos de tortura.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado siete de febrero, cuando un grupo armado interceptó a un vehículo particular en el que viajaban las víctimas rumbo a la Villa de Ahome, cerca del ejido El Macapul.

Tras el plagio la expareja y madre de una de las víctimas denunció el hecho al perder contacto con ellos. Entre los cinco hombres que permanecen desaparecidos se encuentran:

Luis Ramón Flores Ceballos, de 38 años.

Luis Armando Flores Vallejo, de 19 años.

Juan Antonio Soto Espain, de 29 años.

José Ángel Soto Espain, de 17 años.

Heriberto López Díaz, de 30 años, amigo del grupo.

LIBERAN A MUJER QUE LOS ACOMPAÑABA

Horas después del secuestro, una mujer que también fue víctima de la privación junto con los cinco hombres, fue liberada sin que hubiera intervención de las autoridades.

La víctima apareció por sus propios medios en una zona urbana del municipio de Ahome, donde pidió ayuda. Al ser localizada, presentaba visibles signos de violencia, principalmente golpes y huellas de tortura, por lo que fue atendida por paramédicos y posteriormente puesta bajo resguardo de las autoridades.

Tras recibir atención médica, la mujer rindió su declaración ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa activó fichas de búsqueda para localizar a los desaparecidos. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información que pueda ayudar a dar con su paradero, ofreciendo líneas directas de contacto para denuncias o pistas.

SECUESTROS MASIVOS SON FRECUENTES

Este es el tercer caso de secuestro masivo en lo que va del año en el estado. El pasado 23 de enero, 10 trabajadores de la empreda Vizsla Silver Corp., fueron sustraídos del lugar en donde se hospedaban; la tarde de ayer se terminó de confirmar que los cuerpos en fosas clandestinas correspondían con las víctimas.

Por otra parte, el pasado tres de febrero, seis turistas provenientes de la Ciudad de México, fueron privados de la libertad en la zona costera de Cerritos, al norte de Mazatlán. Dos de las víctimas fueron liberadas, entre ellas una menor de edad. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de cuatro hombres raptados.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha atribuido la violencia a la disputa interna entre facciones del crimen organizado, principalmente entre Los Chapitos y La Mayiza, del Cártel de Sinaloa que ha elevado los índices de violencia, desapariciones y privaciones de la libertad en el estado a niveles alarmantes.

Fichas de búsqueda de los desaparecidos, cualquier información es importante. Foto Redes Sociales

