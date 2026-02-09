“Muy interesante” el show de Bad Bunny: Sheinbaum

fuente: excelsior

Al ser consultada por la prensa sobre la participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, así como sobre su mensaje “Lo único más poderoso que el odio es el amor” y el gesto de nombrar uno a uno los países del continente mientras sus banderas aparecían en las pantallas, la presidenta de México calificó la presentación como “muy interesante que haya cantado en español y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona a todos los países, incluidos Estados Unidos y Canadá”.

Claudia Sheinbaum destacó la relevancia de los símbolos expuestos durante la actuación, señalando: “pues muy interesante y muchos símbolos y, en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”.

De esta manera, reconoció el valor del mensaje de unión y solidaridad transmitido por el artista puertorriqueño durante el evento.