Checo Pérez y Cadillac F1 realizan test privado en Bahrein

fuente: ESPN

El debut de Cadillac en la parrilla de Fórmula 1 está cada día más cerca y el equipo no para de trabajar para ello. Menos de 12 horas han pasado tras la presentación de la decoración oficial que el equipo usará durante su primera temporada en el Super Bowl LX, la escudería estadounidense completó este lunes su primer filming day en el Circuito Internacional de Bahrein.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas se repartieron las tareas al volante para estrenar el diseño en blanco y negro que definirá la identidad visual del segundo equipo norteamericano de la parrilla.

Zhou Guanyu, piloto reserva, acompañó a la dupla desde el garaje: “Tenemos una decoración llamativa que define al equipo con el esquema de doble color en blanco y negro”.

La jugada de revelar el auto durante el Super Bowl no es casual. Cadillac entiende que su entrada a la F1 no se trata únicamente de competir en pista, sino de conquistar un mercado estadounidense que consume el deporte a un ritmo sin precedentes. Vincular la marca a un evento que reúne a más de 120 millones de espectadores es una declaración de intenciones que pocos equipos novatos se han podido permitir en la historia reciente del campeonato.

Los socios comerciales del equipo, TWG AI, Claro, IFS, Jim Beam, Tenneco y Tommy Hilfiger, también debutaron sobre el asfalto de Sakhir, completando una imagen que mezcla tecnología, moda y consumo masivo en un mismo monoplaza.

El asunto ahora toma un tono algo más serio porque en las pruebas de pretemporada en Bahrein, programadas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, es que se podrá confirmar realmente la fiabilidad y potencial del paquete técnico de Cadillac bajo el reglamento de 2026, con la nueva división 50-50 entre motor de combustión y energía eléctrica.

Pérez fue directo: “Tenemos una gran oportunidad de construir sobre este impulso