Concluye Municipio pavimentación de la privada de Urquidi en la colonia Barrio de Londres

El Gobierno Municipal a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), concluyó con la pavimentación de la calle Privada de Urquidi, en la colonia Barrio de Londres, obra solicitada por los vecinos que fue posible gracias al programa de 50/50.

La obra consistió en la rehabilitación integral de la vialidad, que inició con el cambio de tuberías y descargas que ya no se encontraban en condiciones óptimas, para posteriormente continuar con la colocación de concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor, lo que garantiza una vida útil superior a los 30 años.

Para la ejecución de estos trabajos se destinó una inversión total de 609 mil 854.54 pesos, resultado del esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal y los vecinos del sector. Bajo un esquema de coparticipación solidaria, las y los ciudadanos realizaron sus aportaciones, mientras que el Municipio complementó el recurso necesario para hacer realidad esta mejora en la comunidad.

Con esta obra se consolida el compromiso del Municipio con la modernización de las calles y la dignificación de los espacios públicos, demostrando el impacto positivo de la coordinación entre sociedad y gobierno.

El alcalde Marco Bonilla ha reiterado que la transformación de Chihuahua avanza con pasos firmes gracias a la corresponsabilidad ciudadana y el respaldo del Gobierno Municipal. Con acciones como esta, se refuerza el objetivo de construir una ciudad más ordenada, segura y con mejor infraestructura para todas y todos.