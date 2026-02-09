Papa León XVI descarta visita a México este año: ‘Por el momento, no’, confirma la Santa Sede.

El Financiero

La Santa Sede confirmó que el Papa León XIV no visitará Estados Unidos este año, pero planea una gira por España y viaje a Perú.

El Papa León XIV no viajará a Estados Unidos durante 2026, informó la Santa Sede el domingo 8 de febrero, con lo que también queda descartada una posible visita del pontífice a su país natal y a México.

“El papa no irá a Estados Unidos en 2026”, señaló el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

Algunos medios especularon sobre una eventual visita del pontífice a Estados Unidos este año con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), prevista para septiembre, pero esa posibilidad ahora se considera lejana.

“La sala de prensa de la Santa Sede comentó que por el momento el viaje a México no se encuentra en la agenda de este año”, indicó la periodista Valentina Alazraki.

En tanto, León XIV analiza una visita por Sudamérica hacia finales de 2026. Hasta ahora se menciona Perú como uno de los posibles destinos, sin información adicional sobre otros países del continente.

Por ahora, su primer y único viaje internacional fue a Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025. Ese recorrido fue planeado por su antecesor con motivo del mil 700 aniversario del Concilio de Nicea, entre otros actos.

León XIV fue elegido papa en mayo del año pasado, tras la muerte del Papa Francisco. Es el primer pontífice estadounidense en la historia y también cuenta con nacionalidad peruana por su trayectoria como misionero y obispo en el país andino.

¿Cuáles son las visitas que el Papa León XIV realizará próximamente?

Durante 2026 se prepara un viaje papal a España, con Madrid, Barcelona y las islas Canarias como puntos centrales, según informó en Roma el cardenal español José Cobo, tras reuniones en el Vaticano para la organización de la visita, aún sin confirmación oficial.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) formó un comité organizador para coordinar los preparativos del previsible viaje del Papa León XIV a España este año, y abrirá este fin de semana una página web oficial con toda la información disponible sobre la visita.

A su regreso de Líbano, durante una conferencia de prensa a bordo del avión papal, León XIV señaló que su siguiente salida internacional tendrá como destino África. Entre los países considerados figura Argelia, tierra de San Agustín, con el objetivo de impulsar el diálogo entre cristianos y musulmanes.

El pontífice también expresó su interés en América Latina.

El jueves, el presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, Carlos García, declaró que el papa programa un viaje a ese país sudamericano hacia finales de 2026, sin precisar si la agenda incluirá otras naciones.