El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que los datos publicados durante la investigación del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein están por debajo de la comprensión humana.

«Este tema tiene que ver con la exposición de aquello que se llama ‘el Occidente colectivo’ y la alianza profunda que dirige todo Occidente e intenta dirigir todo el mundo», señaló en una entrevista a la cadena rusa NTV, publicada este domingo.

«Esto está completamente por debajo de la comprensión humana. Es puro satanismo; a una persona normal no hace falta explicárselo», añadió el canciller.

Previamente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, manifestó que los países occidentales ignoran los delitos más evidentes si sacan a la luz que están involucradas las élites globales.

«Desde el asesinato de Kennedy hasta los atentados contra el Nord Stream, nada se investiga en Occidente, al igual que el caso Epstein, cuando están involucradas las élites mundiales. Es ridículo que ahora sus delitos o intenciones delictivas queden plasmados en fotografías y videos. Y, aun así, ‘no todo está claro’», indicó.