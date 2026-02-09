Daniela Álvarez reitera que denunciará a Cruz Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez, Chihuahua.— En conferencia de prensa, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, anunció la presentación de diversas denuncias en contra del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por violencia política en razón de género y por posibles delitos electorales.

Detalló que este miércoles presentará, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, una denuncia contra Cruz Pérez Cuéllar por el uso de recursos públicos en perjuicio de un partido político, así como, ante la Fiscalía Anticorrupción, una denuncia por peculado.

Lo anterior, explicó la dirigente estatal, por destinar recursos públicos y personal del Gobierno Municipal para la distribución de volantes con mensajes en contra de Acción Nacional, acto que fue reconocido en entrevista por el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Ciudad Juárez.

Además, ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Daniela Álvarez interpondrá la denuncia correspondiente por violencia política en razón de género, derivada de los señalamientos realizados en su contra por Cruz Pérez Cuéllar en días pasados.“

Yo advertí al alcalde que, antes de hacer señalamientos en contra de una servidora, debía contar con los elementos suficientes para presentar las denuncias correspondientes. Porque si está haciendo una aseveración pública y no presenta denuncias, entonces solo hay dos opciones: está mintiendo o es cómplice”, aseguró

.Asimismo, Daniela Álvarez afirmó que Acción Nacional no está jugando y que las denuncias se presentan con toda seriedad, para que los hechos sean investigados, juzgados y, en su caso, sancionados conforme a la ley, y no utilizados con fines políticos, como ocurre desde el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez.

Por su parte, el diputado Alfredo Chávez expresó el respaldo total de todo el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado a la presidenta estatal del partido en la presentación de estas denuncias.Durante esta atención a medios, la presidenta estatal del PAN estuvo acompañada por Ulises Pacheco, presidente del PAN en Ciudad Juárez, así como por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en Chihuahua:

Xóchitl Contreras, Nancy Frías, Carla Rivas, Jorge Soto, Jaime Torres y Roberto Carreón, además del regidor del PAN en el Ayuntamiento de Juárez, Alejandro Jiménez Vargas.