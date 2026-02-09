Arturo Zubía lleva apoyo alimentario a familias de San José del Parralito

Como parte de su trabajo en territorio y su compromiso con las comunidades más alejadas, el diputado por el Distrito XX, Arturo Zubía, visitó la comunidad de San José del Parralito, una de las más retiradas del municipio de Camargo, donde sostuvo un encuentro directo con las familias del lugar.

Durante la visita, el legislador llevó apoyo alimentario a las familias, ante la difícil situación que enfrentan debido a la falta de trabajo en el campo. Esta acción representó un gesto de solidaridad y cercanía, reafirmando su compromiso de estar presente cuando más se necesita.

El diputado Arturo Zubía destacó la importancia de no abandonar a las comunidades rurales y reiteró que continuará recorriendo el Distrito XX, atendiendo las necesidades de la gente y respondiendo con hechos.

“En los momentos difíciles es cuando más debemos estar cerca de nuestra gente. No están solos”, expresó.

Con estas acciones, Arturo Zubía refrendó su convicción de seguir trabajando desde el territorio y manteniendo un contacto permanente con la ciudadanía.