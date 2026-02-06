Tuvimos sexo en un hotel chino y luego descubrimos que nos habían transmitido a miles de personas.

Wanqing ZhangUnidad Global de China de la BBC e Investigaciones Eye.

Una noche de 2023, Eric estaba navegando por una red social que solía buscar porno. A los pocos segundos de empezar un video, se quedó paralizado.

Se dio cuenta de que la pareja que observaba —entrando en la habitación, dejando las maletas y, más tarde, teniendo sexo— eran él y su novia. Tres semanas antes, habían pasado la noche en un hotel de Shenzhen, en el sur de China, sin saber que no estaban solos.

Sus momentos más íntimos habían sido capturados por una cámara escondida en su habitación de hotel, y las imágenes estaban disponibles para miles de desconocidos que habían iniciado sesión en el canal que el propio Eric usaba para acceder a pornografía.

Eric (no es su nombre real) ya no era sólo un consumidor de la industria pornográfica china con cámaras espía, sino una víctima.

Advertencia: Esta historia contiene lenguaje ofensivo.

La llamada pornografía con cámaras espía existe en China desde hace al menos una década, a pesar de que producirla y distribuirla es ilegal en el país.

Pero en los últimos dos años, el tema se ha convertido en un tema recurrente en redes sociales, donde la gente, especialmente las mujeres, intercambian consejos sobre cómo detectar cámaras tan pequeñas como la goma de borrar de un lápiz. Algunas incluso han recurrido a acampar en habitaciones de hotel para evitar ser filmadas.

El pasado mes de abril, nuevas regulaciones gubernamentales intentaron frenar esta epidemia, exigiendo a los propietarios de hoteles que revisaran periódicamente si había cámaras ocultas.

Pero la amenaza de ser grabado en secreto en la intimidad de una habitación de hotel no ha desaparecido. El Servicio Mundial de la BBC ha encontrado miles de vídeos recientes de cámaras espía grabados en habitaciones de hotel y vendidos como pornografía en múltiples sitios web.

Fuera del Reino Unido, mira la película en YouTube o escucha el podcast aquí

Gran parte del material se anuncia en la aplicación de mensajería y redes sociales Telegram. A lo largo de 18 meses, descubrí seis sitios web y aplicaciones diferentes promocionados en Telegram. En total, afirmaban operar más de 180 cámaras espía en habitaciones de hotel que no solo capturaban, sino que transmitían en vivo las actividades de los huéspedes.

Monitoreé uno de estos sitios web regularmente durante siete meses y encontré contenido capturado por 54 cámaras diferentes, de las cuales aproximadamente la mitad estaban operativas al mismo tiempo.

Eso significa que miles de huéspedes podrían haber sido filmados durante ese período, según estimaciones de la BBC, basándose en las tasas de ocupación habituales. Es poco probable que la mayoría sepa que fueron grabados.

Eric, de Hong Kong, comenzó a ver vídeos filmados en secreto cuando era adolescente, atraído por lo “crudos” que eran las imágenes.

“Lo que me atrajo es que la gente no sabe que la están grabando”, dice Eric, que ya tiene treinta y tantos años. “Creo que el porno tradicional parece muy escenificado, muy falso”.

Pero experimentó lo que se siente estar en el extremo opuesto de la cadena de suministro cuando encontró el video de él y su novia “Emily”, y ya no encuentra satisfacción en ese contenido.

Cuando le contó a Emily que su estancia en el hotel había sido filmada, editada en un vídeo de una hora y subida a Telegram, ella pensó que bromeaba. Pero luego vio las imágenes con sus propios ojos y se sintió avergonzada.

Emily estaba aterrorizada de que sus colegas y familiares vieran el vídeo. La pareja no se habló durante semanas.

¿Cómo funciona entonces esta industria que explota los actos sexuales íntimos de parejas inocentes para conseguir clientes voyeristas que pagan por ello y quién está detrás de ella?

Uno de los comerciantes de pornografía con cámaras espía más destacados con los que me encontré fue un agente conocido como “AKA”.

Haciéndome pasar por consumidor, pagué para acceder a uno de los sitios web de transmisión en vivo que él promocionaba, por una tarifa mensual de 450 yuanes (65 dólares, 47 libras esterlinas).

Una vez iniciada la sesión, pude elegir entre cinco transmisiones de vídeo diferentes, cada una mostrando varias habitaciones del hotel, visibles en cuanto un huésped activaba el suministro eléctrico insertando su tarjeta llave. También era posible rebobinar las transmisiones en directo desde el principio y descargar clips archivados.

Las transmisiones en vivo de la cámara espía muestran vistas claras de las camas del hotel.

En Telegram (prohibido en China, pero comúnmente usado para actividades ilícitas), AKA publicitó estas transmisiones en vivo. Un canal de Telegram llegó a tener hasta 10,000 miembros durante nuestra investigación.

Las bibliotecas de sus clips editados de transmisiones en vivo también están disponibles en Telegram por una tarifa fija. Pude ver más de 6000 videos en el archivo, que datan de 2017.

Los suscriptores de AKA comentan en la función del canal de Telegram mientras observan a los desprevenidos huéspedes del hotel, juzgando su apariencia, chismeando sobre sus conversaciones y evaluando su desempeño sexual.

Celebran cuando una pareja empieza a tener relaciones sexuales y se quejan si apagan las luces, sumiéndolos en la oscuridad. A las mujeres se las describe con frecuencia como “zorras”, “prostitutas” y “perras”.

Logramos rastrear una de las cámaras espía hasta una habitación de hotel en Zhengzhou, en el centro de China, reuniendo varias pistas de suscriptores, usuarios de redes sociales y nuestra propia investigación.

Los investigadores en el terreno lograron acceder a la habitación y encontraron la cámara (con la lente apuntando hacia la cama) escondida en la unidad de ventilación de la pared y conectada al suministro eléctrico del edificio.

Ver: El momento en que la BBC encuentra una cámara espía escondida en una habitación de hotel

Un detector de cámara oculta, ampliamente vendido en línea como un “artículo imprescindible” para los huéspedes de un hotel, no dio ninguna advertencia de que estaban siendo espiados.

El equipo desactivó la cámara secreta y la noticia se difundió rápidamente en Telegram.

“¡Zhonghua [nombre de la cámara] fue eliminada!” escribió un suscriptor en el canal principal administrado por AKA.

“¡Qué lástima! ¡Esa habitación tiene la mejor calidad de sonido!”, respondió AKA en el chat.

Pero las quejas se convirtieron en celebración cuando, en cuestión de horas, AKA publicó que se había activado una cámara de reemplazo en un hotel diferente.

“Esta es la velocidad de… [nuestra plataforma de transmisión en vivo]”, dijo AKA a sus suscriptores. “Impresionante, ¿verdad?”

Durante nuestra investigación de 18 meses identificamos alrededor de una docena de agentes como AKA.

Los intercambios que mantuvieron con los suscriptores dejaron claro que trabajaban para otros en puestos superiores de la cadena de suministro, a quienes se referían como “propietarios de cámaras”. Estas personas, según sugirieron los comentarios de los agentes, organizaban la instalación de las cámaras espía y gestionaban las plataformas de transmisión en vivo.

Durante nuestra mensajería directa con AKA, accidentalmente compartió una captura de pantalla de un mensaje de alguien que dijo era “propietario de una cámara”, con el nombre de perfil “Hermano Chun”.

AKA borró rápidamente el mensaje y se negó a hablar del tema, pero logramos contactar directamente con el “Hermano Chun”. A pesar de nuestras pruebas de que él le proporcionó el sitio web de transmisión en vivo a AKA, el Hermano Chun afirmó ser solo un agente de ventas, aunque pareció reconocer que la cadena de suministro se extendía más allá de personas como él.

Lo que está claro es que se pueden ganar importantes sumas de dinero. Basándose en las cuotas de membresía y suscripción del canal, la BBC estima que solo AKA ha ganado al menos 163.200 yuanes (22.000 dólares, 16.300 libras) desde abril del año pasado. El ingreso anual promedio en China el año pasado fue de 43.377 yuanes (6.200 dólares, 4.600 libras), según la Oficina de Estadísticas de China.

Eric y Emily ya nunca salen sin sombrero, por miedo a que los reconozcan.

Existen reglas estrictas sobre la venta y el uso de cámaras espía en China, pero nos resultó relativamente fácil comprar una en el mercado de electrónica más grande del país, en Huaqiangbei.

Es más difícil encontrar cifras precisas sobre cuántas personas han comparecido ante los tribunales por pornografía con cámaras espía. Las autoridades chinas han compartido muchos menos detalles de casos legales en los últimos años, pero los casos que encontramos abarcan toda China, desde la provincia de Jilin, en el norte, hasta Guangdong, en el extremo sur.

Blue Li, de una ONG con sede en Hong Kong llamada RainLily (que ayuda a las víctimas a eliminar de Internet material explícito filmado en secreto) dice que la demanda de los servicios de su grupo está aumentando, pero la tarea está resultando más difícil.

Telegram nunca responde a los pedidos de eliminación de RainLily, dice, lo que los obliga a contactar a los administradores del grupo (las mismas personas que venden o comparten pornografía con cámaras espía) que tienen pocos incentivos para responder.

Creemos que las empresas tecnológicas tienen una enorme responsabilidad en abordar estos problemas. Dado que no son plataformas neutrales, sus políticas determinan cómo se difundirá el contenido, afirma Li.

La propia BBC le dijo a Telegram, a través de su función de informes, que AKA y Brother Chun (y los grupos que administraban) estaban compartiendo pornografía con cámaras espía a través de sus plataformas, pero no respondió ni tomó ninguna medida.

Cuando nos volvimos a contactar 10 días después, con los resultados completos de la investigación de la BBC, Telegram nos dijo: “Compartir pornografía no consensuada está explícitamente prohibido por los términos de servicio de Telegram” y “modera proactivamente… y acepta informes [de contenido inapropiado] para eliminar millones de piezas de contenido dañino cada día”.

Informamos formalmente a Brother Chun y a AKA sobre nuestros hallazgos: se estaban beneficiando de la explotación de huéspedes desprevenidos del hotel. No respondieron, pero horas después, las cuentas de Telegram que usaban para anunciar el contenido aparentemente habían sido eliminadas. Sin embargo, el sitio web al que AKA me dio acceso sigue transmitiendo en vivo a los huéspedes del hotel.

Eric y Emily siguen traumatizados por su experiencia. Siempre llevan sombrero en público por si los reconocen y tratan de evitar alojarse en hoteles. Eric ya no usa estos canales de Telegram para ver pornografía, dice, pero aún los revisa de vez en cuando, aterrorizado de que el vídeo pueda volver a aparecer.

Información adicional de Cate Brown, Bridget Wing y Mengyu Dong