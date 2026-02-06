Avanza Paso Superior de Fuerza Aérea; mejorará la movilidad en la zona oriente.

-La obra avanza conforme a lo planeado.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa que la construcción del Paso Superior ubicado en la carretera Chihuahua–Aldama y avenida Fuerza Aérea registra un avance del 26 por ciento, como parte de las obras estratégicas para mejorar la movilidad en la zona oriente de la ciudad.

Actualmente, los trabajos avanzan a buen ritmo con labores de cimbrado y colado de columnas, colocación de concreto en las inmediaciones de la glorieta, armado de rampas e instalación eléctrica, acciones que forman parte de las etapas estructurales del proyecto.

Debido a la ejecución de la obra, se mantiene un ligero movimiento direccional en ambos sentidos para quienes circulan de Chihuahua hacia Aldama, sin que exista cierre total a la circulación. Asimismo, quienes transiten por la avenida Fuerza Aérea con destino al centro de la ciudad deberán incorporarse a la carretera Aldama antes de llegar al cruce y utilizar el primer retorno habilitado.

De igual manera, recientemente se puso en operación un retorno que permite una incorporación más segura de los vehículos al sentido Chihuahua–Aldama, por lo que se exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos instalados en la zona y conducir con precaución.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa avanzando en la construcción de soluciones viales que buscan mejorar los tiempos de traslado y la seguridad de quienes diariamente transitan por este sector, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes para la ciudadanía.