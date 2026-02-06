Alianza Estratégica: Poder Judicial del Estado y Secretaría de Relaciones Exteriores.

Trabajarán en la unificación y homologación de criterios para la emisión de pasaportes de niñas, niños y adolescentes inmersos en procesos judiciales familiares.

Chihuahua,Chih.- El Poder Judicial del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han formalizado una alianza estratégica para modernizar la atención ciudadana y eliminar trabas burocráticas. Encabezado por la Magistrada Marcela Herrera Sandoval y la directora Mónica Rodríguez Arredondo, este acuerdo busca agilizar la emisión de pasaportes para menores involucrados en procesos judiciales familiares.

La colaboración asegura la certeza jurídica al alinear directamente las sentencias de los juzgados con los requisitos normativos de la SRE. Esta homologación de criterios evita retrasos administrativos y asegura que cada autorización judicial cumpla con los estándares necesarios para su validez inmediata ante la autoridad federal.

Asimismo, se implementará un programa de capacitación especializada para personas juzgadoras sobre temas de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, pensiones alimenticias en el extranjero, entre otros.

Esto permitirá que las resoluciones emitidas sean más precisas y estén perfectamente ajustadas a la normativa vigente en materia de movilidad y protección a la infancia.

Con esta sinergia, ambas instituciones refuerzan su compromiso con el interés superior del menor. Al simplificar estos procesos, Chihuahua transforma la gestión pública en un servicio más cercano que garantiza de forma efectiva los derechos de identidad y libre tránsito de las niñas, niños y adolescentes.

Durante el encuentro, las titulares coincidieron en que esta suma de voluntades es un paso decisivo para que la protección de los derechos de la niñez sea una realidad tangible. Al final, el objetivo compartido del Poder Judicial y la SRE es ofrecer un servicio humano y eficiente que reafirme el compromiso con el interés superior del menor, facilitando su derecho al libre tránsito y fortaleciendo la seguridad jurídica en Chihuahua.