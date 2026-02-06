¡Muestra tu arte a la ciudad! Abre Municipio convocatoria Rutas Culturales 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a la comunidad artística local a participar en la Convocatoria Rutas Culturales 2026, un programa que busca acercar el arte y la cultura a diversos espacios públicos de la ciudad, al tiempo que impulsa y visibiliza el talento chihuahuense.

La presente convocatoria estará abierta del 6 al 27 de febrero del 2026 y está dirigida a artistas, colectivos, compañías artísticas y empresas culturales originarias del Municipio de Chihuahua, interesadas en formar parte de los contenidos artísticos que integrarán la programación de Rutas Culturales 2026.

Rutas Culturales tiene como objetivo llevar manifestaciones artísticas y culturales a distintos puntos de la ciudad, fortaleciendo el acceso a la cultura y generando espacios de encuentro entre creadoras, creadores y la comunidad. Las personas interesadas podrán postular una propuesta para integrarse a alguna de las fechas que conforman la programación anual.

Las propuestas podrán presentarse dentro de una de las cuatro categorías que conforman la convocatoria: presentaciones artísticas, talleres, actividades y juegos culturales, así como muralismo, para formar parte de los tres eventos de Rutas Culturales que se llevarán a cabo durante los meses de abril, junio y octubre del presente año.

Además de participar en la programación de Rutas Culturales 2026, las propuestas seleccionadas serán retribuidas con un estímulo económico. Las bases completas de participación pueden consultarse en la liga bit.ly/ConvoRutas2026, así como en las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura del Municipio y del Gobierno Municipal de Chihuahua.