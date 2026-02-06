Elección de regidores encarecería comicios en 25%: IEE

El costo de los procesos electorales en el estado podría incrementarse hasta en un 25 por ciento en caso de aprobarse la reforma a la Ley Electoral que plantea la elección directa de los regidores en los 67 ayuntamientos, advirtió la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto.

La titular del organismo explicó que este aumento respondería a diversos factores operativos y logísticos que implicaría el nuevo modelo de votación, como la impresión de más boletas, la instalación de casillas adicionales y la contratación de mayor personal electoral.

Detalló que, aun considerando ajustes como la exclusión de candidaturas independientes, el impacto presupuestal sería significativo. “Estamos calculando un incremento de entre el 20 y el 25 por ciento, lo que representa un costo más fuerte por múltiples conceptos que son indispensables para la organización de la elección”, señaló.

Durán Prieto precisó que este porcentaje de aumento debe entenderse en relación con el presupuesto habitual que se destina a un proceso electoral ordinario en la entidad. Recordó que en los próximos años Chihuahua enfrentará elecciones concurrentes de gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales, lo que de por sí representa un reto financiero y operativo.

Asimismo, subrayó que Chihuahua es una entidad con particularidades en su sistema electoral, ya que es el único estado del país donde también se eligen las sindicaturas en una boleta distinta, lo que incrementa aún más la complejidad y los costos de los comicios.

La consejera presidenta enfatizó que el IEE continuará analizando los alcances de la propuesta de reforma, a fin de dimensionar con precisión su impacto presupuestal y operativo, y proporcionar información técnica para la toma de decisiones en el ámbito legislativo.