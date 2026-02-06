Convocan a Audiencias Públicas sobre elección directa de regidurías

El Congreso del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, convoca a la ciudadanía, organizaciones civiles e instituciones académicas para participar en las Audiencias Públicas 2026 sobre la elección directa a regidurías en el estado de Chihuahua.

El objetivo central de este ejercicio es analizar la iniciativa de ley referente a la elección directa de regidurías por demarcaciones territoriales en el Estado de Chihuahua, garantizando el derecho a la participación ciudadana previsto en el marco legal vigente.

Las audiencias se llevarán a cabo en un horario de 17:00 a 19:00 horas en las siguientes sedes:

Cd. Juárez: Viernes 6 de marzo de 2026. Sede: Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Av. de los Insurgentes 4327).

Chihuahua: Miércoles 11 de marzo de 2026. Sede: Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Av. Zarco 2427).

Cuauhtémoc: Miércoles 18 de marzo de 2026. Sede: Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc (Av. Technological 137).

Las personas interesadas podrán presentar peticiones, propuestas o quejas relacionadas con la iniciativa.

Cada participante contará con un tiempo de hasta 10 minutos para su exposición, la cual deberá realizarse de manera respetuosa y ordenada. Al inicio de su intervención, los ciudadanos deberán identificarse plenamente y mencionar a la institución que representan, en su caso.

El Congreso del Estado pone a disposición de los interesados el correo electrónico audienciapublica@congresochihuahua.gob.mx, y el micrositio https://www.congresochihuahua.gob.mx/micrositios/audienciapublica/2026/, y el teléfono:614 412 3200 en las extensiones 25033 y 25138.

En la presentación de la convocatoria se contó con la presencia del diputado Guillermo Ramírez, las diputadas Jael Argüelles y América Aguilar, así como la Consejera Presidenta del IEE, Yanko Durán.