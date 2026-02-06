Inhuma FGE 60 cuerpos en Carrizalillo

La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), inhumó esta mañana 60 cuerpos; 58 hombres y dos mujeres en el Panteón de Carrizalillo. La acción, fue encabezada por el director de dicha dependencia, Javier Sánchez Herrera quien informó que del total 23 sí están identificados y que el resto, están en calidad de desconocidos.

“Hoy estamos realizando la inhumación de 60 cuerpos de los cuales, 23 personas no reclamadas; el resto no están identificadas todavía, de los 60, 58 son masculinos y dos femeninos”, Sánchez Herrera.

Cabe señalar que, la próxima semana serán inhumados otros 60 cadáveres en ese mismo lugar.

“Solo estaremos esperando a que el Municipio nos ayude nuevamente con la apertura de las fosas para la nueva inhumación”.

A finales del año pasado, la Fiscalía General del Estado, lanzó la plataforma de identificación lo cual ha permitido disminuir el número de las personas inhumadas.

“Estas últimas semanas, hemos logrado regresar a sus familiares a varias personas que estaban sin identificar y esperamos seguir entregando a más en los próximos días”.

Con estas acciones, la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, reafirma su compromiso con la sociedad y con las víctimas no reclamadas para darles una digna sepultura.