Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

fuente: infobae

De acuerdo con información de medios locales, la casa se encuentra en la calle Lago de Cuitzeo, en la colonia mencionada, y fue adquirida por el político perteneciente al partido Mmovimiento Regeneración Nacional (Morena), en 1984. Ahí vivió con su familia hasta que se mudó a una privada en la Isla Musala.

Reportes indican que hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon en repetidas ocasiones sobre la fachada de la casa.

Se trata de un inmueble de tres pisos pintado de blanco que se encuentra frente a un parque. La casa está deshabitada desde el 2021, cuando Rocha Moya ganó las elecciones y fue electo gobernador del estado.